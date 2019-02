Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in der Klöntrupstraße

Melle (ots)

Ein Wohnhaus in der Klöntrupstraße war am Freitag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 10.25 Uhr und 14 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Beim Durchsuchen des Mobiliars nach Wertgegenständen wurden die Täter fündig und nahmen Schmuck mit. Möglicherweise stehen mit dem Einbruch zwei verdächtige Fußgänger im Zusammenhang, die gegen 12.35 Uhr in Tatortnähe gesehen wurden. Zur Beschreibung der beiden ungepflegt aussehenden Männer kann gesagt werden, dass einer etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 170 bis 175cm groß war. Der Mann hatte hellgraue, gewellte Haare, eine untersetzte Statur und war mit einer grau/grünen jacke sowie einer grauen Hose bekleidet. Er trug eine Strickmütze auf dem Kopf und hatte eine Art Beutel in der Hand. Sein Begleiter war gleich groß, aber schlanker und mit 30 bis 40 Jahren deutlich jünger. Auch diese Person hatte eine Strickmütze auf dem Kopf und einen Beutel in der Hand. Auffällig an diesem Mann war eine lange Narbe im Gesicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Unbekannten in einer dunklen Mercedes Limousine mit Mindener Kennzeichen (MI-????) unterwegs waren. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Melle entgegen. Telefon: 05422-920600.

