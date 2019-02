Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Hollage: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wallenhorst (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten an der Hansastraße auf. Die Täter öffneten gewaltsam die Frontklappe des vor dem ehemaligen Autohaus Mohrmann aufgestellten Kastens und bedienten sich dann an den Tabakwaren sowie am Münzgeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Wallenhorster Polizei in Verbindung. Telefon: 05407-81790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell