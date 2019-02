Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen

Belm (ots)

Unbekannte Kriminelle haben sich an Zigarettenautomaten im Belmer Ortsgebiet zu schaffen gemacht. In der Nacht zu Donnerstag rissen die Täter in der Industriestraße einen an einer Hauswand befestigten Kasten ab und beschädigten dabei einen daneben abgestellten VW Golf am Kotflügel. Danach ließen die Aufbrecher aus nicht bekanntem Grund von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute. Die zweite Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Bergstraße, Ecke Richtstättenweg. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 4 Uhr einen unbekannten Mann, der gerade an einem Zigarettenautomaten hebelte, dabei aber erfoglos blieb und schließlich flüchtete. Der mit etwa 165cm Körperlänge eher kleine Täter trug einen langen schwarzen Mantel mit Kapuze. Wer Hinweise zu den beiden Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm. Telefon: 05406-807790.

