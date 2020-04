Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Anwohner überrascht Einbrecher

Hattingen (ots)

Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Marxstraße am Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, nach Hause kam, hörte er verdächtige Geräusche aus dem Kellerbereich des Hauses. Eine Person kam daraufhin fluchtartig aus dem Keller und verließ das Haus durch die Haustür. Bei genauerer Betrachtung stellte der 35-jährige Bewohner fest, dass sich Hebelspuren an seiner Wohnungstür im Erdgeschoss befanden. Geöffnet wurde die Tür jedoch nicht. Zu der flüchtenden Person konnte er lediglich sagen, dass es sich um eine etwa 175cm große Person mit Kapuzenpullover gehandelt hat. Eine Fahndung durch die Polizei in der nahen Umgebung verlief negativ.

