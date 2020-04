Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte, zwischen 11 und 13 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße ein. Eine Nachbarin stellte die gewaltsam aufgebrochene Wohnungstür im 2. Obergeschoss fest und informierte die Polizei und den Eigentümer. Die Täter durchsuchten die Räume der Wohnung, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht.

