Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Rollerfahrerin fährt ohne Zulassung und unter Drogeneinfluss

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am 17.03.20 gegen 18:50 Uhr fiel einer Streife der PI Bad Kreuznach in der Kreuznacher Straße in Pfaffen-Schwabenheim ein Roller ohne Versicherungskennzeichen auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht zugelassen war. Außerdem stellten die Beamten bei der 33 jährigen Fahrerin Auffälligkeiten fest, welche darauf schließen ließen, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein durchgeführter Schnelltest war positiv auf Cannabis und Amphetamin. Da die Fahrerin bereits mehrfach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Kraftfahrzeuge geführt hat, erwartet sie ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein hohes Bußgeld.

