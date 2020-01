Polizei Dortmund

POL-DO: Kein Führerschein, keine Ausweise, aber zwei Haftbefehle: Festnahmen bei einer Verkehrskontolle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 008

Kein Führerschein und kein Ausweis, dafür aber falsche Kfz.-Kennzeichen und zwei noch nicht vollstreckte Abschiebehaftbefehle: Für einen 34-jährigen Autofahrer und drei weitere Insassen endete die Fahrt in einem Ford Focus am Freitagabend (3.1.2019) mit einer Verkehrskontrolle durch ein Streifenteam der Polizei zunächst in der Dortmunder Nordstadt.

Bei der Kontrolle gegen 19 Uhr auf der Münsterstraße/Ecke Mallinckrodtstraße rutschte zunächst eine Spritze aus einer Mappe mit unbrauchbaren Fahrzeugunterlagen. Der nervös wirkende Fahrer und die drei Insassen im Alter von 29 und 35 Jahren (2x) konnten sich nicht ausweisen. Amtliche Fahrzeugdokumente gab es nicht.

Nach der Identitäts-Feststellung durch Fingerabdrücke stellte sich auf der Polizeiwache heraus, dass das Streifenteam den richtigen Riecher hatte: Die vier aus Georgien stammenden Männer sind der NRW-Polizei mehrfach durch Straftaten aufgefallen. Gegen den Ford-Fahrer und einen weiteren Insassen lagen obendrein Abschiebehaftbefehle der Bundespolizei und des Amtsgerichts Essen vor.

Er und der 29-jährige Insasse wurden zunächst in das Gewahrsam im Polizeipräsidium eingeliefert. Von dort aus ging es einen Tag später für den 34-Jährigen in die Abschiebehaftanstalt nach Büren und für den 29-Jährigen zu einem Haftrichter am Amtsgericht Essen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das aus dem Kreis Borken stammende Kfz-Kennzeichen nicht zu einem Ford-Focus gehört, sondern auf einen Lkw zugelassen war. Auch der Besitzer des nicht zugelassenen Fords ist nicht bekannt. Die beiden 35-jährigen Beifahrer konnten die Wache wieder verlassen, da gegen sie keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei stellte die Kennzeichen und den Pkw sicher und ermittelt u.a. wegen Urkundenfälschung.

