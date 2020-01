Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbildern nach Einbrecher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0006 Der unbekannte Täter brach in der Nacht vom 31.10.2019 auf den 1.11.2019 in ein Café in der Marsbruchstraße ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21.25 und 12 Uhr. Der Einbrecher erbeutete Bargeld und Zigarettenstangen.

Jetzt liegt der Beschluss des Amtsgerichts für eine Öffentlichkeitsfahndung vor.

Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten mutmaßlichen Einbrecher? Wer kann Hinweise zu der auffälligen Jacke geben?

Bitte wenden Sie sich an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

