Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw überschlagen - Fahrer blieb unverletzt

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Sonntag, 12.05.19, gegen 23:45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW Golf, die Kreisstraße 23 vom Deutschhof kommend in Richtung Kaplaneihof. Zwischen den beiden Gehöften wich der 18-jährige Pkw-Fahrer einem die Straße überquerenden Tier aus. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem Acker liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Totalschaden.

