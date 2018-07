Emmerich (ots) - Am Sonntag, 08.07.18, in der Zeit von 05.30 bis 14:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Wardstraße ein roter PKW Citroen Berlingo an der linken Fahrzeugseite durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

