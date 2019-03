POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1.) Mehrere Wohnungseinbrüche im Hochtaunuskreis, Schmitten, Hunoldstal / Oberursel, Oberstedten / Bad Homburg v. d. H., Kirdorf / Friedrichsdorf, Seulberg / Wehrheim, Obernhain 07.03.2019, 06.30 Uhr bis 10.03.2019, 22.00 Uhr

(pa)Am Wochenende wurden vermehrt Wohnungseinbrüche im Hochtaunuskreis verzeichnet. Am Samstag zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus im Mühlenweg in Oberstedten heim. Es wurde Schmuck sowie eine Jacke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet. Ebenfalls ein Einfamilienhaus wurde in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Kirdorf zum Ziel von bisher unbekannten Tätern. Um in das Gebäude zu gelangen, kletterten diese unter anderem auf einen Balkon, dessen Tür sich jedoch nicht aufhebeln ließ. Schließlich gelang es ihnen, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Auch hier wurde Schmuck gestohlen. Bei einem Einbruch in Seulberg, der sich zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08.45 Uhr, ereignete, wurde zur Tatausübung ebenfalls geklettert. Hier nutzten die Täter ein an ein Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße angrenzendes Garagendach. Von dort aus hebelten sie das Küchenfenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen, aus denen sie Schmuck entwendeten. Mehrere Hundert Euro Bargeld wurden bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Roßkopfstraße in Obernhain gestohlen. Hier drangen die Täter am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr durch ein Kellerfenster ins Gebäude ein, wo sie den Keller sowie die Erdgeschosswohnung durchsuchten. Nur wenige Hausnummern zum vorgenannten Tatort entfernt wurde - ebenfalls am Sonntag - gegen 19:50 Uhr ein Einfamilienhaus zum Ziel der Täter. Diese öffneten eine Terrassentür mit Gewalt und betraten die Wohnräume. Hierdurch lösten sie die Alarmanlage aus, welche die Täter letztendlich ohne Beute in die Flucht schlug. Mit Schmuck als Diebesgut gelang es Unbekannten, nach einem Wohnungseinbruch in Hunoldstal zu flüchten. Diese waren in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 06.30 Uhr, und Sonntagabend, 23.30 Uhr, durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Wiesenau" eingestiegen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2.) Motorroller gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 07.03.2019, 23.00 Uhr bis 08.03.2019, 07.45 Uhr

(pa)Ein Motorroller der Herstellers Peugeot, Modell Jetforce, wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Bad Homburg entwendet. Der Besitzer hatte sein Kleinkraftrad vor dem in einem Hinterhof gelegenen Eingang eines Mehrfamilienhauses im Gluckensteinweg abgestellt. Bei seiner Wiederkehr war das Fahrzeug mit einem Wert von mehreren Hundert Euro verschwunden.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3.) Vandalen laufen über geparkte Fahrzeuge, Steinbach, Kronberger Straße, 09.03.2019, 18.00 Uhr bis 10.03.2019, 11.30 Uhr

(pa)Keinen Respekt vor fremdem Eigentum hatten Unbekannte, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Steinbach einen Hyundai I10 sowie einen VW Polo beschädigten. In beiden Fällen kletterten die Vandalen auf die in der Kronberger Straße geparkten Fahrzeuge und liefen darüber. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

4.) BMW aufgebrochen - Lenkrad entwendet, Königstein, Sonnenhofstraße, 10.03.2019, 01.00 Uhr bis 12.45 Uhr

(pa)Autoaufbrecher hatten es am Sonntag in Königstein auf das Lenkrad eines BMW abgesehen. Um ins Fahrzeuginnere des in der Sonnenhofstraße geparkten Fahrzeugs zu gelangen, wurde eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen und die Tür geöffnet. Nach dem Ausbau des Lenkrades flüchteten die Täter unerkannt.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 /120 - 0 zu melden.

