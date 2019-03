POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Seniorin von bewaffneten Tätern ausgeraubt Oberursel, Altenhöferweg Freitag, 08.03.2019 gegen 09:40 Uhr

(dst) Zwei angebliche, mit gelben Anzügen bekleidete, Paketzusteller klingelten heute früh gegen 09:40 Uhr am Haus einer Seniorin im Altenhöferweg in Oberursel. Sie gaukelten der Frau vor, ein Paket abgeben zu wollen und drängten sie forsch ins Haus zurück. Dort zogen sich beide Männer Masken mit Sehschlitzen über und bedrohten die Bewohnerin, die sich alleine im Haus aufhielt, mit einem Messer bzw. einer Pistole. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke nach Bargeld. Im Anschluss fesselten die Täter ihr Opfer und verließen das Haus. Geraubt wurden etwa 3.000,- Euro Bargeld. Die Frau benötigte einige Zeit um sich zu befreien und konnte anschließend den Notruf informieren. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Nach Auskunft der Frau trugen beide Täter gelbe Anzüge mit roter Schrift, ähnlich eines Paketservice. Beide hätten sich jeweils eine schwarze Maske mit Augenschlitzen übergezogen und seien unterschiedlich groß gewesen, der größere Täter schätzungsweise 190 cm, der kleinere etwa 170 cm. Bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kamen mehrere Polizeikräfte zum Einsatz. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Garage, Glashütten, Schlossborn, Feldbergstraße, 06.03.2019, 20.00 Uhr bis 07.03.2019, 09.00 Uhr

(pa)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden diverse Gegenstände aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Feldbergstraße in Schlossborn gestohlen. Die bisher unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über eine rückseitig zum Garten gelegene Tür ins Garageninnere und entwendeten neben einem Satz Pkw-Kompletträder auch einige hochwertige Elektrowerkzeuge sowie ein Mountainbike. Der Wert des Diebesgutes wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

3. Verletzte Person bei Abbiegeunfall, Kronberg, Schwalbacher Straße / Kronthaler Straße, 07.03.2019, gg. 15.45 Uhr

(pa)Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Kronberg ereignete, wurde einer der Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der 49-jährige Mann aus Bad Soden befuhr in seinem BMW die Schwalbacher Straße, als ein 46-jähriger Fahrer eines VW beim Einbiegen von der Kronthaler Straße in die Schwalbacher Straße offenbar die Vorfahrt des BMW-Fahrers missachtete. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch an beiden Totalschaden entstand. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Kontrolle in Krankenhäuser verbracht. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

4. Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen, Friedrichsdorf, Seulberg, Am Zollstock, 07.03.2019, 21.00 Uhr bis 21.25 Uhr

(pa)Eine Zeitspanne von weniger als einer halben Stunde nutzten Vandalen am Donnerstagabend, um auf einem Parkplatz in der Straße "Am Zollstock" in Seulberg die Seitenscheibe eines Opel Corsa einzuschlagen. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte es dort gegen 21.00 Uhr abgestellt und musste bei seiner Rückkehr gegen 21.25 Uhr den mehrere Hundert Euro hohen Schaden feststellen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 /120 - 0 zu melden.

5. Einbrecher scheitern an Eingangstür, Königstein, Klosterstraße, 05.03.2019, 16.00 Uhr bis 06.03.2019, 09.00 Uhr

(pa)Bisher unbekannte Einbrecher scheiterten zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr, an der Eingangstür zu Büroräumen in der Klosterstraße in Königstein. Die Tür zu den in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegenen Räumlichkeiten hielt stand, die Täter ergriffen unerkannt die Flucht. Der durch die Hebelversuche entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 /120 - 0 zu melden.

