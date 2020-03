Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Hallgarten (ots)

Am 15.03.2020, um 15:29 Uhr, befuhr ein 52jähriger Mann mit seinem Pkw die L378 aus Richtung Hallgarten kommend in Richtung Oberhausen/Nahe. Zeitgleich befuhr ein 56jähriger Motorradfahrer die L378 in entgegengesetzter Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug ins Schlingern, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Der 56jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L378 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für 3 Stunden komplett gesperrt werden.

