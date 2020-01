Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Holzlagerplatzes mit Übergreifen des Feuers auf ein Garagendach

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch dem 01.01.2020, geriet in der Mittagszeit aus zuzeit unbekannter Ursache ein Holzlagerplatz in der Steinseifersdorfer Straße in Middelsfähr in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auch auf das Dach einer Garage über, welches großflächig mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist.

Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehren verhindert werden. Neben verschiedenen schortenser Ortswehren mit über 70 Feuerwehrfrauen und - männern war auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven im Einsatz gewesen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

