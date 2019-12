Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Frau in Umkleide gefilmt; Böblingen/B464: Halter zu angefahrenem Hund gesucht; Altdorf: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Frau in Umkleide gefilmt

In einer Therme in Böblingen am Hexenbuckel kam es am Mittwoch gegen 21:10 Uhr zu einem Vorfall in den Umkleidekabinen. Eine 30-Jährige zog sich gerade um, als sie bemerkte, dass ein Smartphone in die Kabine gehalten wurde. Da die Kamera nach oben zeigte, wurde sie augenscheinlich aufgenommen. Durch die 30-Jährige und den Bademeister konnte in der Folge ein 36-Jähriger gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden Polizeibeamte ein Smartphone und einen USB-Stick. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige und einem Strafverfahren rechnen.

Böblingen/B464: Halter zu angefahrenem Hund gesucht

Am Mittwoch wurde der Polizei zunächst gegen 19:20 Uhr ein augenscheinlich herrenloser Hund gemeldet, der in Böblingen im Bereich der Tübinger Straße in Höhe eines Parkplatzes kurz vor der B464 herumlaufen würde. Noch vor dem Eintreffen der Beamten hatte sich der Hund weiter in Richtung Holzgerlingen bewegt. Eine unverzügliche Überprüfung der B464 sowie eine Verkehrswarnmeldung konnten nicht verhindern, dass der Hund auf der B464 angefahren wurde. Die Beamten verbrachten den schwer verletzten Hund unverzüglich in eine Tierklinik. Bei dem Tier handelte es sich um einen schwarzen, etwa kniehohen Mischlingshund. Das Tier trug ein schwarzes Geschirr ohne Halterangaben. Auch das Auslesen des Chips ergab keine Hinweise auf einen Halter. Das Polizeirevier Böblingen nimmt unter Tel. 07031 13 2500 Zeugenhinweise entgegen.

Altdorf: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch kam es gegen 16:00 Uhr in Altdorf im Buchenweg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Vermutlich übersah ein 23-Jähriger mit seinem VW Polo eine von rechts kommende 18-Jährige mit ihrem Mercedes. Nach der anschließenden Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro.

