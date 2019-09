Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buxtrup/ Akuter Löschangriff beendet

Coesfeld (ots)

Bei dem Brand des Bauernhofes in der Nottulner Bauernschaft Buxtrup ist der akute Löschangriff beendet. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Momentan werden Glutnester nachgelöscht und das Strohlager geleert. Danach folgen noch Restarbeiten und die Brandwache. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Ursprungsmeldung: Nottuln, Buxtrup/ Brand eines Bauernhofes

07.09.2019, 12:40 Uhr

Coesfeld

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -

Den Vollbrand eines landwirtschaftlichen Hofes haben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am heutigen Samstag (07.09.) in Nottuln in Arbeit. Gegen 10.25 Uhr bemerkten Nachbarn zeitgleich mit einer Streifenwagenbesatzung auf der Nahe gelegenen A43 den Brand und setzten die Rettungskette in Gang. Seitdem bekämpft die Feuerwehr mit einem Großaufgebot unter der Leitung von Udo Henke das Feuer. Die Bewohner und ca. 60 Mastbullen konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Strohlager und ein Stallgebäude wurden ein Raub der Flammen; das Wohnhaus ist zumindest stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauern an. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Feuerwehren aus Nottuln (komplett), Dülmen und Münster sind mit 140 Kräften im Einsatz. Landwirte und Lohnunternehmen unterstützen die Löscharbeiten mit Wasseranlieferungen. Das DRK war mit zwei Rettungswagen vor Ort. Eine Einsatz war bislang jedoch nicht erforderlich. Tierärzte kümmern sich um die Mastbullen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell