Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ludwigsburg und in Schwieberdingen; Mercedes-Fahrer in Ludwigsburg mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Zwei hochwertige Sonnenbrillen entwendet

Drei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Fachgeschäft in der Eberhardstraße in Ludwigsburg zwei hochwertige Brillen im Wert von rund 800 Euro ergaunert. Nachdem die Unbekannten den Verkaufsraum betreten hatten, sprach einer von ihnen eine Verkäuferin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Während ein Komplize die Verkaufsauslage verdeckte, nutze der dritte Täter einen günstigen Moment und entwendete aus der Auslage die Brillen. Anschließend verließ das Trio das Geschäft und machte sich mit der Beute aus dem Staub. Kurz darauf stellte das Personal den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Nun sucht die Polizei nach den männlichen Tätern mit folgender Beschreibung:

Täter 1: etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkelbraune Haare, gerötete Bindehäute, dunkle Hose, braune Lederjacke, sprach gebrochen Deutsch und trug eine Hugo-Boss-Brille mit sich, die er allerdings nicht auf der Nase hatte

Täter 2: etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut, struppiger brauner Bart, blaugraue Jacke, ungepflegtes Erscheinungsbild

Täter 3: etwa 30 Jahre alt, sportliche Statur, weiß-blau-rotes Basecap, dunkelblaue Jacke und trug eine weiße Papiertüte mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Fahrzeugschlüssel aus Umkleidekabine gestohlen

Am Mittwoch suchte ein bislang unbekannter Täter zwischen 15.00 und 16.00 Uhr eine Sporthalle in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen heim. Während des Kinderturnens begab sich der Unbekannte in die Umkleidekabine. Dort durchsuchte er mehrere Jacken und nahm zwei Fahrzeugschlüssel an sich. Mit diesen begab er sich hinaus zu den Fahrzeugen, die in der Markgröninger Straße am Fahrbahnrand standen und öffnete sie. Während er in einem Opel fündig wurde und ein Smartphone entwenden konnte, befand sich im anderen Wagen wohl nichts Stehlenswertes. Die Schlüssel ließ er in den Fahrzeugen zurück und suchte anschließend das Weite. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 31245, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Ludwigsburg: 60-Jähriger mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Im Kreuzungsbereich Gartenstraße / Asperger Straße führten am Mittwochabend Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg anlässlich des Weihnachtsmarktes Kontrollaktionen im Straßenverkehr durch. Gegen 21.05 Uhr sollte ein Mercedes-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Scheinbar bog der 60-jährige Fahrer mit unangemessener Geschwindigkeit vor dem ersten Kontrollbeamten nach rechts in die Asperger Straße ein und touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren fast einen weiteren Beamten. Er ignorierte die Anhalteaufforderungen und fuhr zunächst davon. Erst durch Hinterherrennen und Klopfen gegen den Wagen des Mannes, konnte dieser zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 60-Jährigen Alkoholgeruch und Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Nach Durchführung eines Atemalkohol- und Drogenvortest musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

