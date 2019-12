Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81/Ammerbuch: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zeugen sucht die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12:20 Uhr auf der A 81 Stuttgart-Singen zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer verlor die Dachbox seines Fahrzeugs, die in der Folge auf der Fahrbahn landete und den nachfolgenden Fahrer eines Ford Focus zum Abbremsen zwang. Der 50-jährige Fahrer eines Smart erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verlierer der Dachbox geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion zu melden.

