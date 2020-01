Polizei Aachen

POL-AC: 16-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Aachen (ots)

Heute morgen ist eine 16-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Lütticher Straße nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Die Frau wollte um kurz nach 07.00 Uhr die Lütticher Straße an der Kreuzung Reimser Straße überqueren, als sie von dem Pkw einer 29-jährigen Fahrerin, die auf der Lütticher Straße in Richtung Belgien unterwegs war, erfasst wurde. Sie musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach eigenen Angaben hatte die 16-Jährige die Ampel bei Rotlicht überqueren wollen und dabei die Geschwindigkeit des Autos unterschätzt.

Ein Sachverständiger wurde bei der Aufnahme des Unfall hinzugezogen. Der Pkw wurde zur weiteren Auswertung sichergestellt. (am)

