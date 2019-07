Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallzeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montagnachmittag ist am Schwarzen Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der dortigen Diskothek ist eine Autofahrerin nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Holzbarriere gefahren. Diese wurde dadurch stark beschädigt.

Die Lingener Polizei sucht nun nach Unfallzeugen und bittet darum, sich unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

