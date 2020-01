Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Ladendieb hatte Tiefkühlpizza im Hosenbund

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 20:40 Uhr versuchte ein 25-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis Tiefkühlprodukte in einem Supermarkt in der Gaustraße zu entwenden. Hierzu entnahm er zwei Tiefkühlpizzen und eine Packung Hähnchen-Nuggets aus der Verpackung und stopfte sich diese in den Hosenbund. Zwei Biere zahlte der bereits betrunkene Mann an der Kasse und wollte den Markt verlassen. Auf die Ware in seiner Hose angesprochen gestand er die Tat und händigte diese der Mitarbeiterin an der Kasse aus. Ein anschließender Fluchtversuch wurde von einem Kunden verhindert, der den Täter am Ausgang stoppte. Die hinzugerufenen Beamten stellte die Identität des Mannes fest. Er hatte 3 Promille Atemalkohol.

