Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mahnwache Friday for Altersarmut

Worms, Innenstadt (Obermarkt) (ots)

Am Freitag den 24.01.2020 zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde eine angemeldete Mahnwache unter dem Motto "Friday for Altersarmut" durchgeführt. Die Veranstaltung war in der Spitze von 60 Teilnehmern besucht.

Zu Beginn kam es zu Irritationen Seitens der Veranstalterin, da sich Mitglieder des rechten Spektrums an der Veranstaltung beteiligten wollten, was diese teilweise nicht wünschte. Nach einem Gespräch zwischen beiden Seiten verließen diese Personen wieder die Veranstaltung, die bis zum Ende störungsfrei verlief.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell