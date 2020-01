Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Abenheim - Auf winterglatter Fahrbahn in den Graben gefahren

Worms (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach sieben Uhr ereignete sich in Worms ein weiterer witterungsbedingter Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Wormser befuhr mit einem Kleinbus in Abenheim die Straße Westring und wollte dieser weiter nach links folgen. Auf gefrorener, glatter Fahrbahn verlor er dann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte geradeaus gegen ein Verkehrsschild und in den Straßengraben. Der Fahrer und ein 11-jähriger Insasse blieben unverletzt.

