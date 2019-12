Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Freitag, 27.12.2019, bis Samstag, 28.12.2019

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Mittwoch, 25.12.2019, 23.45 Uhr, bis Donnerstag, 26.12.2019, 03.15 Uhr, wurde ein an der Robert-Bosch-Straße in Damme geparkter grauer Pkw Ford Focus von unbekannten Tätern beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 27.12.2019, im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 13.40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der Sprengepielstraße in Vechta ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw BMW X1 beschädigt. Vermutlich geriet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw und verursachte hierbei Lackkratzer. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Sollte der Vorfall beobachtet worden sein, so bittet die Polizei in Vechta um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 9430).

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 27.12.2019, 16.58 Uhr, kam es in Vechta in der Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, welcher den Krusenschlopp befuhr, touchierte beim Abbiegen in die Johannesstraße die Fahrerseite eines Pkw BMW. Dieser musste verkehrsbedingt vor dem Kreuzungsbereich warten. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800,- Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich in Richtung Innenstadt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, 27.12.2019, 17.00 Uhr, kam es auf der Wittenfelder Straße in Neuenkirchen-Vörden zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit sich anschließendem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden hatte zuvor mit einem Pkw Ford Galaxy ein anderes Fahrzeug trotz Gegenverkehrs überholt. Hierdurch bedingt mussten zwei entgegenkommende Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Dammer mit einem Pkw Audi A4 und 49-jähriger aus Rieste mit einem Opel Corsa, eine Vollbremsung einleiten und in die angrenzende Berme ausweichen. Beide Pkw prallten hier zusammen. Das Unfallgeschehen konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. An den beiden beschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalles infolge von Straßenverkehrsgefährdung einleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 27.12.2019, 14.00 Uhr, kam es in Lohne auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 19-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw VW Polo auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault Twingo einer 24-jährigen aus Lohne auffuhr. Die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 27.12.2019, 17.15 Uhr, kam es in Lohne auf der Dinklager Straße am dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, als eine 41-jährige Dinklagerin mit ihrem Pedelec die vorfahrtberechtigte Dinklager Straße überqueren wollte. Hierbei übersah sie den Pkw VW Golf eines 19-jährigen aus Lohne. Dieser wollte den Kreisverkehr in Richtung Lohne verlassen. Die Dinklagerin wurde leicht verletzt. Die Sachschäden an den Fahrzeugen beliefen sich auf etwa 800,- Euro.

