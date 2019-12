POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 27.12.-28.12.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne Zustimmung seiner Mutter nahm sich am Freitag gegen 20:00 Uhr ein 19-jähriger Molberger den PKW-Schlüssel seiner Mutter und fuhr mit dem Wagen los. Wenig später brachte er den Wagen wieder zurück. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines PKW.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Montag, dem 23.12. ca. 11:00 Uhr bis Dienstag, dem 24.12. 14:00 Uhr wurde ein BMW 320i, welcher im Innenstadtbereich von Löningen abgestellt war, zerkratzt. Der genaue Vorfallsort konnte durch den Geschädigten nicht benannt werden. Der Schaden an dem PKW wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 19:15 Uhr befuhr ein 15-jähriger Löninger die Linderner Straße in Löningen mit einem Kleinkraftrad. Bei einer Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Jugendliche lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Gefährliche Fahrweise

Am Freitag um 14:01 Uhr wurde der Polizei ein VW Polo mit Oldenburger Kennzeichen gemeldet, welcher die B213 von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg befuhr. Dabei überholte der Fahrer mehrfach vor ihm fahrende Kolonnen von PKW und scherte jeweils kurz vor dem Gegenverkehr ein, sodass der Gegenverkehr teils stark abbremsen musste. Zeugen oder Fahrzeugführer, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 03:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 21-jährigen Garreler, welcher mit einem PKW den Industriezubringer in Cloppenburg befuhr. Da ein Alkoholtest einen Atemalkoholwert von 0,89 Promille ergab, wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht 1

Am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 08:50 Uhr wurde in Molbergen auf dem Großraumparkplatz am Schützenplatz 1 der Ford S-Max eines 32-jährigen Molbergers beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher dellte ein Blech des S-Max ein, sodass ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Drantum - Verkehrsunfallflucht 2

In der Zeit vom 24.12. 19:00 Uhr bis zum 26.12. 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Zaun eines Firmengeländes an der Nord-Allee 11 in Drantum. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht 3

Am Montag, dem 23.12. in der Zeit von 11:00Uhr bis 13:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Emstek. Die 52-jährige Geschädigte aus Halen hatte sowohl beim Netto als auch beim Edeka in Emstek eingekauft und zu Hause feststellen müssen, dass ihr Renault Twingo einen Unfallschaden aufwies. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht 4

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf dem Lankumer Ring Höhe Hausnummer 2 in Cloppenburg. Ein 36-jähriger Molberger befuhr mit seinem Mercedes den Lankumer Ring in Richtung Innenstadt, als aus einer Seitenstraße ein PKW auf die Straße aufbog. Es kam zu einer leichten Berührung der PKW, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro an dem Mercedes des Molbergers entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Garrel wurden am Freitag um 11:30 Uhr zwei Frauen leicht verletzt. Eine 24-jährige Böselerin musste mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt warten, was eine 50-jährige Garrelerin zu spät erkannte. Sie fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den Golf auf. Dabei entstand Sachschaden an beiden PWK in Höhe von ca. 6500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Leicht verletzt wurde am Samstag gegen 00:30 Uhr ein 33-jähriger Garreler bei einem Verkehrsunfall auf dem Garreler Weg in Richtung Staatsforsten. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte der Mann und verletzte sich am Kopf. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

