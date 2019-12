Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in Container, Feuerwerkskörper entwendet

Zwischen Dienstag, 24. Dezember 2019, 14.00 Uhr und Freitag, 27. Dezember 2019, 05.55 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Container an einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße auf. Aus diesem entwendete er eine bislang unbekannte Anzahl an Feuerwerkskörpern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Damme - Lkw-Auflieger beschädigt

Zwischen Montag, 23. Dezember 2019, 12.00 Uhr und Freitag, 27. Dezember 2019, 09.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Planenverdeck eines Lkw-Aufliegers, der in der Hunteburger Straße stand. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

