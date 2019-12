Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Zwischen Mittwoch, 25. Dezember 2019, 18.00 Uhr und Donnerstag, 26. Dezember 2019, 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen VEC-S 355 von einem Mercedes CLA, der in der Lüscher Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 26. Dezember 2019, kam es gegen 15.00 Uhr im Wiesenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte über den rückwärtigen Bereich in das Wohnhaus einzudringen. Es gelang ihm nicht, das Haus zu betreten. Durch den Versuch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Goldenstedt - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Samstag, 21. Dezember 2019, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 26.12.2019, 14.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Langfördener Straße, Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend wurden im Wohnhaus diverse Schränke durchsucht.. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441/9430.

Goldenstedt - Einbruchsversuch

Am Donnerstag, 26. Dezember 2019, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr wollten unbekannte Täter in Goldenstedt, Kornstraße, in ein Einfamilienhaus einbrechen. Hierzu manipulierten sie einen elektrischen Rolladen durch. Das Wohnhaus wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441/9430.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Freitag, 27. Dezember 2019, 02.33 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Essener Straße in Bakum, in Richtung Hausstätte. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei Kurvenschilder und zwei Leitpfosten. Der Atemalkoholgehalt des 19-jährigen wurde mit 0,66 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

