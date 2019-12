Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Zwischen Dienstag, 24. Dezember 2019, 13.30 Uhr und Donnerstag, 26. Dezember 2019, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Mobilfunkgeschäft am Alten Stadttor ein. Er durchsuchte die Geschäftsräume und entwendete einen E-Roller und Smartphones. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 27. Dezember 2019 kam es gegen 02.25 Uhr in der Straße Neuendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Straßengraben. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 0,69 Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

