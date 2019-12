POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am 26.12.2019, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 12:50 Uhr, schlägt ein derzeit noch unbekannter Täter die Scheibe an der Fahrertür des tatbetroffenen PKW/Seat ein und entwendet eine Handtasche aus dem Fahrzeug. Der PKW war im Tatzeitraum an der Örtlichkeit "Zum Stellwerk" in 49661 Cloppenburg verschlossen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr/ Unfallstelle gesucht!

Am 25.12.2019, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus der Schweiz die Straße "Am Forstgarten" in 49661 Cloppenburg, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobenentnahme wurde daher bei dem Fahrzeugführer durchgeführt. Zudem besitzt er lediglich einen polnischen Führerschein, obwohl er zum Zeitpunkt der Ausstellung seinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet. Am benutzten PKW waren diverse frische Schäden, die vermutlich von einem noch nicht bekannt gewordenen Verkehrsunfall stammen. Es wird daher darum gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen, sollte eine der Polizei noch unbekannte Unfallstelle festgestellt werden.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 25.12.2019, gegen 06:15 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Cloppenburg mit einem PKW die Straße "Industriezubringer" in 49661 Cloppenburg in Fahrtrichtung Höltinghausen, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Als er beabsichtigte nach rechts auf die B72 aufzufahren, überfuhr er zunächst ein Verkehrsschild und touchierte dann eine Leitplanke. Bei dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ein. Zudem wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 23.12.2019/08:40 Uhr bis zum 24.12.2019/15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz "Indigus-Therapiezentrum" (Vehnweg, 49624 Löningen) abgestellten PKW/Skoda. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432/950-0 in Verbindung zu setzen.

