Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 24./25.12.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup In den Nächten vom 22. Auf den 23. und vom 23. auf den 24.12.19 wurde im Schmiedeweg ein Baucontainer aufgebrochen. Es wurde jeweils Bier entwendet.

In der Nacht vom 21. auf den 22.12. 19 drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Praxis im Kreuzkamp ein. Es wurde nichts entwendet.

Molbergen In der Nacht zum 24.12.19 drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in einen Rohbau an der Straße Hinter dem Dweracker ein. Sie entwendeten Teile der elektrischen Einrichtung. Der Schaden beträgt rund 800 Euro.

Garrel Am 24.12.19, gegen 20.00 Uhr, beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Geschäftes an der Hauptsraße. Dadurch wurde Alarm ausgelöst. Die Verursacher flüchteten daraufhin. Sachschaden rund 500 Euro.

Cloppenburg Verkehrsunfall, Industriezubringer, Auffahrt B72 Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg gerät mit seinem Pkw am 25.12.19, um 06.15 Uhr, auf eine Verkehrsinsel und beschädigt dabei ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Es erfolgt die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell