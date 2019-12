Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 25.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol Am 24.12.2019, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 57- jähriger Fahrzeugführer aus Wetschen mit seinem Pkw den Bergweg in Lohne und beabsichtigte nach links in die Landwehrstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigen 53-jährigen Fahrzeugführer aus Lohne. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des 57- jährigen Fahrzeugführers aus Wetschen fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der 53- jährige Lohner wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme verhielt sich der Unfallverursacher äußerst unkooperativ, beleidigte und bedrohte die aufnehmenden Beamten.

Goldenstedt - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Lagerraum Im Zeitraum vom 22.12.2019 bis zum 24.12.2019 kam es in der Hauptstraße in 49424 Goldenstedt zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus, der als Lagerraum genutzt wird. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch das Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zum Lagerraum. Aus dem Lagerraum wurde nichts entwendet.

Vechta - Trunkenheitsfahrt Am Dienstag, dem 24.12.2019 gegen 20:50 Uhr kam es in Vechta zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 31-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Osloer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Später wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 24.12.2019 gegen 22:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lohner mit seinem Nissan die Lindenstraße in Lohne. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Da sich der Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet, wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Wohnungseinbruchdiebstahl Am Dienstag, dem 24.12.2019, gegen 17:14 Uhr hebelten mindestens zwei maskierte bislang unbekannte Täter den Hintereingang eines Einfamilienhauses in der Osterdammer Straße in Damme auf. Im Tatobjekt wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Weiterhin versuchten die Täter einen in einer Wand eingelassener Tresor heraus zu hebeln. Dieses gelang den Tätern allerdings nicht. Anschließend flohen die Täter in bislang unbekannte Richtung. Genaue Angaben zum Diebesgut können vorerst nicht gemacht werden.

