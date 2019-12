Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den Südkreis des Landkreises und das Stadtgebiet Cloppenburg 23./24.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 22.12.2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 23.12.2019, 08:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Cappeln, Straße Brookesch, von einem Grundstück einen drei Meter langen Stahldoppelträger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 20.12.2019, 17:00 Uhr, bis Montag, 23.12.2019, 11:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Cloppenburg, Dechant-Brust-Straße, die Fensterscheibe einer Kindertagesstätte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 23.12.2019, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Cloppenburger befuhr mit einem Pkw Renault die B 213 von Cloppenburg kommend in Richtung Stapelfeld. Bei einem Fahrstreifenwechsel übersieht er den in gleicher Richtung fahrenden Pkw Daimler eines 46-jährigen Cloppenburgers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Der 46-Jährige wird dadurch leicht verletzt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23.12.2019, in der Zeit von 14:05 bis 14:20 Uhr, ereignete sich in Molbergen eine Verkehrsunfallflucht. Ein BMW war zur o. g. Zeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Cloppenburger Straße abgestellt und durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer beim Ein- / Ausparken beschädigt worden. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfälle

Am Montag, 23.12.2019, gegen 17:05 Uhr, ereignete sich in Garrel ein Verkehrsunfall. In einer Fahrbahnverengung der Pfarrer - Landgraf - Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wird ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am gleichen Tag gegen 21:35 Uhr in Garrel. Ein 20 - jähriger Rhauderfehner befuhr mit seinem Pkw Skoda die Varrelbuscher Straße in Garrel. Ein 50 - jähriger Garreler befuhr zeitgleich mit seinem Pkw Daimler die Industriestraße und beabsichtigte, die Varrelbuscher Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Ein 20-jähriger Mitfahrer des Daimler sowie die beiden 20-jährigen Insassen des Skoda wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

