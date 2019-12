Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 24.12.2019 bis 25.12.2019

Saterland - Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Saterländer mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Scharrel kommend in Rtg. Ramsloh und verlor in einem Kreisel in der Ortsmitte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Anschluss kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand einer Tierarztpraxis. Der Fahrzeugführer war fahrtüchtig und blieb unverletzt, an Pkw und Praxis entstanden nicht unerhebliche Sachschäden.

