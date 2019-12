Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 25/25.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Körperverletzung Am Donnerstag, den 26.12.2019, um 02.23 Uhr, kam es in einer Diskothek an der Barnstorfer Straße in Goldenstedt zu einer Körperverletzungshandlung. Ein 22-Jähriger aus Wildeshausen geriet zunächst mit einer größeren Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf des Streites schlug daraufhin ein 21-jähriger aus Goldenstedt dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt -Körperverletzung- Am 26.12.2019; 04:20 Uhr, kommt es in Goldenstedt, Hauptstraße, zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 22-jährigen aus Goldenstedt. In Höhe einer Tankstelle wird das weibliche Opfer von einem 22-jährigen Goldenstedter geschlagen. Durch vorbeifahrende Zeugen wird der Sachverhalt beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Vor Ort wird niemand angetroffen. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Damme - Körperverletzung/ Sachbeschädigung Am Donnerstag, den 26.12.2019, gegen 04:30 Uhr, kam es während einer Veranstaltung in der Robert-Bosch-Straße in Damme zu einer Körperverletzung. Ein 24-jähriger Dammer wurde aus bislang unbekannten Gründen von einem männlichen unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dadurch eine Platzwunde. Anschließend flüchtete der Täter mit zwei weiteren unbekannten männlichen Personen vom Veranstaltungsort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Etwa zeitgleich kam es zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter beschädigte den Außenspiegel eines parkenden Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Damme (Tel.: 05491-9500) zu melden.

