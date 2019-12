Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: Alkoholunfall; Tamm: Unfall im Bereich einer Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Alkoholunfall

Da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines BMW gesetzt hatte, war ein 41 Jahre alter Mann am Montag gegen 18.20 Uhr vermutlich in einen Unfall in der Straße "Hinter der Kirche" in Metterzimmern verwickelt. Der BMW-Lenker kam beim Befahren der Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fiat der am Straßenrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat rückwärts auf einen dahinter stehenden Alfa-Romeo geschoben. Im Anschluss setzte der 41-jährige BMW-Fahrer zurück. Beim Vorwärtsfahren prallte er jedoch erneut gegen den Fiat. Zeugen des Unfalls verhinderten nun die Weiterfahrt des 41-Jährigen und alarmierten die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort eintrafen, wollte sich der 41-Jährige zur Fuß davon machen. Die Polizisten mussten den Fahrer, der nicht sicher gehen konnte und schwankte, aufhalten. Da der Mann sich aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt, wurden ihm Handschließend angelegt und er wurde zum Streifenwagen gebracht. Im weiteren Verlauf versuchte er eine Polizistin zu bestechen. Als das nicht erfolgreich war, beleidigte er sie und ihren Kollegen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 41-Jährige. Er musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Tamm: Unfall im Bereich einer Tankstelle

Nach einem Unfall, der sich am Montag gegen 08.25 Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich einer Tankstelle ereignete, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, noch Zeugen. Ein 23 Jahre alter VW-Lenker wollte vom Gelände der Tankstelle in die Bahnhofstraße einfahren, während zeitgleich eine 61-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg im dortigen Bereich unterwegs war. Mutmaßlich übersah der 23-Jährige die Frau als er losfuhr und die beiden stießen zusammen. Die Frau stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Sie musste im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

