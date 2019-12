Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec gestohlen; Ludwigsburg-Poppenweiler: Wohnung aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Pedelec gestohlen

Ein 66-Jähriger hatte sein Pedelec zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, in Kornwestheim in der Straße "Am Sportplatz" stehen. Das Pedelec war mit einem Fahrradschloss an eine dort befindliche Sitzbank angeschlossen. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Schloss durchtrennt und das Pedelec der Marke "Prophet E-Bike" im Wert von circa 1.100 Euro gestohlen hatte. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Ludwigsburg-Poppenweiler: Wohnung aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag, zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr, auf ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Wohngebäude in Ludwigsburg-Poppenweiler in der "Hintere Straße". Im Gebäude wurde dann eine Wohnung im ersten Obergeschoss aufgebrochen und durchsucht. Bislang ist nur bekannt, dass eine Debitkarte abhanden gekommen ist. Zeugen, die etwas zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich unter Tel. 07141 281011 beim Polizeiposten Oststadt zu melden.

