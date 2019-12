Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Feuerwehr überprüft Gasgeruch

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg war am Montag gegen 18:30 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften in Herrenberg in der Schuhgasse tätig, nachdem bei einem geschlossenen Ladengeschäft zuvor Gasgeruch wahrgenommen worden war. Im Gebäude selber befanden sich keine Personen. Bei mehreren Messungen im und um das Gebäude herum konnten keine ungewöhnlichen Werte festgestellt werden. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Schuhgasse ab.

