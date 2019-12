Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen, Unfallflucht, Feuerwehreinsatz in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 18.00 Uhr in der Neckarstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 20 Jahre alter Ford Fiesta-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wollten von der Harteneckstraße nach links in die Neckarstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 24 Jahre alter Ford Focus-Lenker die Mainzer Allee entlang. Er wollte im weiteren Verlauf die Neckarstraße passieren, um in der Harteneckstraße seine Fahrt fortzusetzen. Die jeweiligen Ampeln zeigten für beide Fahrer "grün". Mutmaßlich übersah der 20-Jährige aufgrund dessen den entgegenkommenden 24-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. In der Folge kollidierten die beiden Ford miteinander. Der 17-jährige Beifahrer im Fiesta und auch der 25 Jahre alte Beifahrer im Focus erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 13.15 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Ingersheimer Straße in Ludwigsburg abgestellten Opel touchierte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt im Anschluss fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Schwieberdinger Straße

Am Samstag kam es gegen 14.00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu einem Einsatz der Feuerwehr. Eine Frau wollte in ihrer Wohnung Putzlappen auskochen, wobei sie wohl einschlief. Das Wasser verdampfte schließlich vollständig im Topf, der auf dem eingeschalteten Herd stand, und es kam zu einer Rauchentwicklung. Familienangehörige, die im selben Haus wohnen, hatten dies jedoch bemerkt, die Frau aus der verrauchten Wohnung gebracht und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Insgesamt befanden sich 35 Wehrleute und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ludwigsburg vor Ort. Glücklicherweise wurde nur der Topf beschädigt.

