Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand dreier Fahrzeuge im Parkhaus Mercaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend wurde gegen 19.20 Uhr der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen ein Fahrzeugbrand im Parkhaus, Parkdeck 1, Bereich B, des Einkaufszentrums Mercaden gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache ein geparkter silberfarbener Audi A4 Avant in Brand. Durch das Feuer wurden zwei daneben geparkte Fahrzeuge, ein silberfarbener Nissan Qashqai und ein blauer Fiat 500 nicht unerheblich beschädigt. Die Feuerwehr Böblingen, unter der Leitung des Kommandanten und stellvertretenden Kreisbrandmeisters Frech, welche mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge und das Gebäude verhindern. Vorsorglich entsandte der Rettungsdienst einen Rettungswagen und Notarztwagen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Ob ein Schaden am Parkhaus entstanden ist, bedarf einer weiteren Überprüfung. Nach Belüftung des Parkhauses und einer anschließenden Begutachtung mit einem Statiker wurde das Parkhaus für eine weitere Benutzung freigegeben. Bedingt durch die Rauchentwicklung mussten umliegende Straße kurzfristig gesperrt werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sechs Streifenbesatzungen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

