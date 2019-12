Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fahrzeug beschädigt; Hemmingen: Frau bei Streit geschlagen und getreten

Ludwigsburg

Gerlingen: Fahrzeug beschädigt

Ein Ford wurde am Montag zwischen 5:10 Uhr und 16:20 Uhr in Gerlingen in der Dieselstraße beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug an dem dort geparkten Ford entlang, so dass dieser an der Stoßstange und am hinteren linken Radlauf beschädigt wurde. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeuglenker vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 mit dem Polizeirevier in Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Hemmingen: Frau bei Streit geschlagen und getreten

Mit einem gewalttätigen 40-jährigen Mann hatten es Polizeibeamte am Montag gegen 23:50 Uhr in Hemmingen in der Münchinger Straße zu tun. Dieser hielt sich in der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin auf, um während deren Abwesenheit das gemeinsame Kleinkind zu beaufsichtigen. Nach ihrer Heimkehr kam es zu einem lautstarken Streit zwischen der 31-Jährigen und dem Mann. In dessen Verlauf soll der 40-Jährige die Frau an den Haaren gezogen, geschlagen und getreten haben. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, hatte er sich bereits in ein Zimmer zurückgezogen und eingeschlossen. Die 31-Jährige erlitt mehrere Verletzungen die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Gegen den Mann wurde durch die Beamten ein Platzverweis ausgesprochen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

