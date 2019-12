Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfallflucht mit 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es kurz nach 17.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einer Unfallflucht. Eine 27 Jahre alte Audi-Lenkerin befuhr den freigegeben Seitenstreifen in Richtung Karlsruhe. Links neben ihr war ein noch unbekannter LKW-Fahrer unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts und prallte seitlich mit dem Audi zusammen. Obwohl die Audi-Fahrerin noch versuchte den Unbekannten durch Lichthupe auf den Unfall aufmerksam zu machen, setzte dieser seine Fahrt unbeirrt fort. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Bei dem LKW soll es sich um einen grauen Kipper mit Firmenaufschrift gehandelt haben. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet Zeugen sich zu melden.

