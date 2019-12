Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Unbekannte Täter stehlen Wohnanhänger im Wert von 24.000,- Euro

Homberg (ots)

Körle Unbekannte Täter stehlen Wohnanhänger im Wert von 24.000,- Euro Tatzeit: 12.12.2019, 17:00 Uhr bis 13.12.2019, 08:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen Wohnanhänger im Wert von 24.000,- Euro vom Gelände einer Fahrzeugtechnikfirma in der Straße "An der Eiche" entwendet.

Die Täter betraten das Gelände der Firma und knackten zunächst das Deichselschloss des Wohnanhängers Fendt, Modell 700, Fahrgestellnummer: WFC2700KED1309045, bevor sie den Anhänger vom Stellplatz entwendeten.

Der Wohnanhänger trug das Kennzeichen: HM-FA 558. Er war weiß lackiert mit silbernem Streifen an der rechten Außenwand. Er besitzt eine Gesamtlänge von 9 Meter. An der rechten Seite ist eine Dachreling befestigt. Auf der hinteren Achse befindet sich linksseitig angebracht ein Reserverad. Die Alufelgen des Anhängers sind oxidiert und vereinzelt sind auszubessernde Stellen pinkfarben markiert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

