Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 30-Jähriger nach Trickdiebstahl als Tatverdächtiger ermittelt, Unbekannter bedroht 18-jährige PKW-Lenkerin

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: 30-Jähriger nach Trickdiebstahl als Tatverdächtiger ermittelt

Wegen Trickdiebstahls ermittelt der Polizeiposten Maichingen derzeit gegen einen 30 Jahre alter Mann, der am Montag gegen 18.00 Uhr in Maichingen einer 67-jährige Frau mehrere hundert Euro entwenden haben soll. Über eine Verkaufsplattform im Internet bot der 30-Jährige zunächst ein Smartphone an. Die 67-Jährige und er wurden sich schließlich handelseinig. Die Übergabe der Ware und des Bargelds sollte in Maichingen stattfinden. Die 67-Jährige wurde vom Tatverdächtigen bis in die Schwenninger Straße gelotst. Dort gab der 30-Jährige vor, das Bargeld auf Falschgeld überprüfen zu wollen. Hierzu überreichte er der Frau eine "Geldprüfmaschine" und flüchtete plötzlich mitsamt dem Bargeld in Richtung der Hölderlinstraße. Bei der "Geldprüfmaschine" handelte es sich um einen Schuhkarton, mit dem der Tatverdächtiger sein Opfer vermutlich ablenken wollte. Obwohl die 67-Jährige die Verfolgung des 30-Jährigen aufnahm, verlor sie ihn wenig später aus den Augen und alarmierte die Polizei. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich schnell ein Tatverdacht gegen den 30-Jährigen. Dessen Wohnung und sein PKW wurden noch am Montagabend durchsucht. Der Tatverdächtige selbst konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sindelfingen: Unbekannter bedroht 18-jährige PKW-Lenkerin

Eine unangenehme Begegnung hatte eine 18 Jahre alte PKW-Fahrerin am Montag gegen 19.30 Uhr in der Breslauer Straße in Sindelfingen. Die junge Frau befuhr gemeinsam mit einer 15 Jahre alten Beifahrerin die Straße, als plötzlich ein noch unbekannter Mann auf die Fahrbahn trat und ihr den Weg versperrte. Die 18-Jährige bat den Mann hierauf zur Seite zu gehen, worauf er sie beleidigte, anschließend jedoch davonging. Um eine zweite Konfrontation zu vermeiden, wartete die PKW-Lenkerin ein paar Minuten und fuhr erst dann weiter. Doch nach nur einigen wenigen Metern musste die feststellen, dass derselbe Mann ihr erneut die Weiterfahrt versperrte. Als sie vor ihm anhielt, sah die Frau, dass der Unbekannte einen Gegenstand in der Hand hielt. Vermutlich handelte es sich um ein Messer. Mit dem Gegenstand zeigte er auf die PKW-Fahrerin und ging auf ihr Auto zu. Die junge Frau zog nun ihr Handy hervor, was der Täter vermutlich bemerkte, denn er ergriff plötzlich die Flucht. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

