Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Motorboot im Hafen Aurich

Oldenburg (ots)

Am 03.10.2019 um 13:51 Uhr sank im Auricher Hafen ein offenes Motorboot von knapp fünf Meter Länge. Ursächlich waren offenbar starke Niederschläge, die in den Rumpf des Bootes fielen. Aus dem Außenborder entwichen kleine Ölreste, die die Feuerwehr Aurich mit einer Ölsperre bekämpfte. Das Motorboot wurde durch einen berechtigen Bekannten des Besitzers mit einem angeforderten Kran geborgen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Wilhelmshaven

Telefon: 04421/ 942-832

E-Mail: esd@wsp-whv.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell