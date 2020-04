Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Geldautomatensprengung in der Barmer Straße

Schwelm (ots)

Am Ostersonntag, gegen 02:58 Uhr sprengten drei unbekannte, maskierte, schwarzgekleidete Täter einen freistehenden Geldautomaten der Sparkasse. Die Täter entnahmen das im Automaten befindliche Bargeld und entfernten sich eilig in einem schwarzen Audi in Richtung Wuppertal. Die Höhe des Beute- bzw. Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell