Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit bei dem die Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden, kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 10 Höhe Abfahrt zur Bundesstraße 3.

Gegen 17:30 Uhr fuhr der 35-Jahre alte VW-Fahrer die B 10 in Richtung Grötzingen. Aufgrund des stockenden Abendverkehrs musste er sein Fahrzeug in Höhe des Abzweiges zur B 3 abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 39-jährige Unfallverursacher zu spät und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW zirka 15 Meter nach vorne geschoben. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden die Fahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

