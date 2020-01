Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Korrektur zu (KA) Karlsdorf-Neuthard A5 - Auffahrunfall mit vier beteiligten Lastwagen - Polizei verbucht nur geringe Verstöße gegen die Einhaltung der Rettungsgasse

Karlsruhe (ots)

Versehentlich wurde in der soeben veröffentlichten Pressemitteilung übermittelt, dass ein Fahrstreifen wieder zur Verfügung stehe. Dem ist nicht so, nach wie vor ist die Autobahn 5 bei Bruchsal in Richtung Norden noch mindestens bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.

Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

