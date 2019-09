POL-OG: Kehl - Mülltonne in Brand

Polizeipräsidium Offenburg

Kehl (ots)

Der Brand einer Mülltonne sorgte am späten Mittwochabend in der Gustav-Weis-Straße für einen kurzzeitigen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Kehl. Laut Zeugen sollen zwei Jugendliche den Abfallbehälter kurz vor Mitternacht in Brand gesteckt haben und anschließend geflüchtet sein. Die Flammen konnten ohne Feuerwehr gelöscht werden. Ein größerer Schaden entstand letztlich nicht. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

