Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fehlende Fahrpraxis führt zu Sturz

Ettenheim (ots)

Mehrere Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Mopedfahrer am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu. Der Jugendliche befuhr mit seinem Bike die L103 von Streitberg in Richtung Ettenheim. Vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und dann in einer Regenrinne hinter dem Grünstreifen zu Fall. Er wurde in ein Krankenhaus nach Lahr verbracht. An dem Moped entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

