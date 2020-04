Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Maskenpflicht

Kontrollen der Polizei ---

Diepholz (ots)

Die Polizei sieht nach der weiteren Lockerung der Beschränkungen keine nennenswerte Veränderung im Verhalten der Menschen. Die Öffnung weiterer Geschäfte und auch die Maskenpflicht im ÖPNV und dem Einzelhandel haben zu keinerlei ansteigenden Zahl an Verstößen geführt.

Die Maskenpflicht haben so gut wie alle Menschen akzeptiert und Verhalten sich entsprechend. Die Polizei registrierte in den letzten Tagen nur vereinzelte Verstöße, die mit einer Ansprache schnell behoben wurden. Im E-Center in Diepholz musste die Polizei diese Woche einen unbelehrbaren Mitbürger aus dem Geschäft verweisen. Dieser hatte zuvor mehrere Mitarbeiter beleidigt und beschimpft, nur weil sie ihn ohne Maske nicht in das Center lassen wollten.

Auch das Kontaktverbot und die Abstandsregel werden größtenteils eingehalten. Bei ihren Kontrollen trifft die Polizei immer wieder auf kleinere Gruppen, die zu dicht zusammenstehen. Hier genügen kurze Ansprachen und hier und da ein Platzverweis. In Diepholz wurde die Polizei zu einer Balkonfete gerufen. Hier hatten sich, für alle gut sichtbar, neun Personen auf einem Balkon zu einer Party getroffen. Insgesamt 4 Personen folgten bislang den Platzverweisen nicht und mussten letztendlich für einige Zeit von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Auch in den nächsten Tagen, insbesondere am Feiertag 1. Mai, wird die Polizei die Kontaktverbote, Abstandsregeln und Maskenpflicht kontrollieren. Spaziergänge und Ausflüge im Freien sind durchaus erlaubt, Treffen mit mehreren Menschen dagegen sollten unterbleiben. Die Ausflugsziele und beliebten Örtlichkeiten im Landkreis werden von der Polizei kontrolliert. "Wir hoffen, dass sich die Menschen weiterhin gut an die Regeln halten!"

